貢寮鮑饗宴席開70桌 700人大啖美食

2018-12-15 13:45

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市貢寮區漁會推廣在地養殖鮑魚、九孔，今天在澳底漁港舉辦新北貢寮鮑產地活動，席開70桌邀民眾大啖貢寮鮑料理，包山包海的生猛食材讓饕客們食指大動，買到限量200份貢寮鮑超值福袋的民眾，更是大呼超值，樂得直說不虛此行。

新北市副市長葉惠青表示，在台灣要吃本地的九孔和鮑魚，除了貢寮以外沒有第二個，新北市政府推動安心標章，中央也有產銷履歷和生產溯源，一間間的輔導，產品上市前要檢驗，今年有25間養殖戶取得生產追溯標章，8間取得產銷履歷認證，讓全國民眾吃得更加安心健康。

新北市農業局長李玟表示，今年貢寮區漁會輔導養殖戶與拉麵店合作，推出「期間限定貢寮鮑拉麵」，12月底前在三重的「無敵拉麵」、三峽的「初原麵場」都可以嚐到美味的湯頭配上鮮甜貢寮鮑的拉麵，兩家拉麵店今天也有到澳底漁港現場販售，人潮不斷大獲好評。未到場的民眾也可上貢寮區漁會網站，洽詢訂購一系列安心貢寮鮑產品。

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