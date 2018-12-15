美景配美瓜 北門洋香瓜王出爐

2018-12-15 13:44

〔記者萬于甄／台南報導〕「照顧洋香瓜跟顧孩子一樣」台南北門區農會今在北門水晶教堂園區內舉辦洋香瓜評鑑比賽，約有30位瓜農參與，經農改場專家評鑑，今年網狀紅肉冠軍由63歲的奪下，網狀綠肉則是郭明佩的「協」字號洋香瓜，蟬聯2屆冠軍。

台南北門錦湖地區為種植洋香瓜的主要產區，面積約70公頃，因土壤帶有鹽分的特性，讓該區種出的洋香瓜特別香甜，口感又綿密，相當受到消費者喜愛。北門區農會為推廣在地洋香瓜，去年開始舉辦洋香瓜評鑑暨展售，今年移師到北門水晶教堂， 成功吸引不少觀光客購買。

北門區農會第二屆洋香瓜評鑑不僅選美也要有「內涵」，果肉口感、香味及甜度都是評鑑標準，今年網狀紅肉組由63歲的李新柱拿下冠軍，其在北門種植洋香瓜約25年，首次參賽就獲得第一，相當開心，他也說，種洋香瓜沒有什麼祕訣，「用心經營、像顧小孩一樣就對了」。

網狀綠肉組則是51歲的郭明佩蟬聯兩屆冠軍，他說，有時會在果園待10多小時，只為照顧洋香瓜，今年再度拿到冠軍，覺得很有成就感，也很開心。

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