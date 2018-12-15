2018新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」雙天后挑大梁

2018-12-15 13:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕2018新北市歡樂耶誕城最受矚目的「巨星耶誕演唱會」，將於今晚起連續兩天在新北市民廣場熱鬧開唱，巨星耶誕演唱會卡司陣容堅強，24組藝人輪番上陣，並由黃子佼搭配宇珊勁裝主持，重量級「香港鐵肺歌后」鄧紫棋與「亞洲流行天后」蔡依林，分別擔任兩晚壓軸嘉賓，粉絲們上午就已經聚集在廣場前，搶佔最佳觀賞角度。

新北市觀光旅遊局指出，15日將有潮流全能創作歌手「鼓鼓」呂思緯、台灣嘻哈新秀BCW、台韓混血歌手Bii畢書盡、創作精靈白安、新世代男神李玉璽、女神李毓芬、擁有高亢嗓音的卓義峯、微笑女聲袁詠琳、電視主題曲歌手馬仕釗、全創作歌手許書豪、性感甜美女神愷樂、壓軸的「香港鐵肺歌后」鄧紫棋齊聚新北市歡樂耶誕城。

16日有大勢男團C.T.O、華裔澳籍歌手Julia吳卓源、能量歌姬李佳薇、創作才子李建軒、新一代情歌王子周興哲、橫跨時尚界與音樂界的人氣偶像邱勝翊（王子）、金曲新人王茄子蛋、實力女聲陳芳語、新生代嘻哈歌手熊仔、實力派唱將閰奕格、背包客歌手蕭秉治（廷廷），以及「亞洲流行天后」蔡依林，以國際級表演規格，帶來演出。

演唱會期間將吸引大批人潮，觀旅局提醒民眾，可多利用大眾運輸工具至新北市市民廣場參與巨星耶誕演唱會活動，請搭乘捷運板南線至板橋站下車，由3號站前廣場出口，或由3A新北市政府出口步經B1連通道前往。

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