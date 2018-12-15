斗南鴻茂工業新建基地動土 可望增加300個工作機會

2018-12-15 13:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕斗南鴻茂工業新建基地今天動土，新廠房占地面積超過8300坪，預計109年第1季落成，109年第2季投產且產能滿載，建立智能化生產系統，投資8億元，可望增加300個就業機會。

1986年成立的鴻茂工業基於市場需求，今天在斗南鎮新生一路舉行新建基地奠基動土，新廠占地面積2萬7542平方公尺，約8346坪，雲林縣長當選人張麗善、斗南鎮長當選人沈暉勛等人都來共襄盛舉，祈求工程圓滿順利。

鴻茂董事長王茂昌表示，新建廠房以先進製程為主，第一階段年產營業額能達15億元，可持續穩定太陽能熱水器、電能熱水器、瓦斯熱水器等產業先進產品，並擴大產線包括光電系統、淨濾水設備、廚藝設備等。

王茂昌強調，未來該公司可望擴大市場版圖，總庫存能力達2萬1千個以上儲位數，並增添綠能營運新動能，新廠完成後形塑優質環境，屆時可望吸引產業科技人才進駐，提高地方發展帶來實質助益。

張麗善也肯定鴻茂工業對產業的貢獻，更是在地生根、在地發展的典範企業，未來雲林縣政府會擬定妥善招商引資政策，推動農、工、商能齊頭並進，朝向能讓企業不缺水、不缺電、不缺人才、不缺地的方向努力。

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