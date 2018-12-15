幼兒親子運動會 冬景市集輪番登場

竹市「107年度幼兒運動會- HSINCHU BABYCITY童趣大玩家」今天上午在民富國小熱鬧登場，幼兒們扮演小小職人，投入各項職業體驗，認真模樣，萌翻全場。（記者王駿杰攝）

2018-12-15 13:11

〔記者王駿杰／新竹報導〕竹市「107年度幼兒運動會- HSINCHU BABYCITY童趣大玩家」今天上午在民富國小熱鬧登場，幼兒們扮演小小職人，投入各項職業體驗，認真模樣，萌翻全場。

教育處長李芳齡指出，今年幼兒親子運動會以營造「HSINCHU BABYCITY」扮演遊戲為概念，結合訓練幼兒大小肌肉為主題，由轄內公私立幼兒園營造17種不同職業趣味的「BABY CITY職業大街」，還有7個小小職人體驗活動，邀請警察、消防、空服、動物園、醫院、牧場、物流等專業人士，安排適合幼兒的職業活動，讓幼兒穿上制服與專家一起體驗職人精神。

中午過後，登場的是被譽為「LV市集」的新竹市冬景森林市集，今年以「手作職人」經典創作系列為主軸，共設置14個攤位，許多手作品短時間內就被民眾搶購一空，現場人潮滿滿。

城市行銷處副處長林正光指出，冬景森林市集去年盛況空前，今年的特色攤位同樣也邀來不少知名手作達人分享創作，有陶藝、拼布、編織、刺繡、乾燥花、插畫等，讓手作達人們透過市集平台，分享創作成果，也吸引許多民眾前來挖寶尋物。

竹市「107年度幼兒運動會- HSINCHU BABYCITY童趣大玩家」今天上午在民富國小熱鬧登場，幼兒們扮演小小職人，投入各項職業體驗，認真模樣，萌翻全場。（記者王駿杰攝）

竹市「107年度幼兒運動會- HSINCHU BABYCITY童趣大玩家」今天上午在民富國小熱鬧登場，幼兒們扮演小小職人，投入各項職業體驗，認真模樣，萌翻全場。（記者王駿杰攝）

中午過後，登場的是被譽為「LV市集」的新竹市冬景森林市集，今年以「手作職人」經典創作系列為主軸，共設置14個攤位。（記者王駿杰攝）

中午過後，登場的是被譽為「LV市集」的新竹市冬景森林市集，今年以「手作職人」經典創作系列為主軸，共設置14個攤位。（記者王駿杰攝）

中午過後，登場的是被譽為「LV市集」的新竹市冬景森林市集，今年以「手作職人」經典創作系列為主軸，共設置14個攤位。（記者王駿杰攝）

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