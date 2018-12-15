經費少！澎湖廢營區變軍事體驗營 首日像夜市遊戲

2018-12-15 13:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昔日為軍事重鎮的離島澎湖，隨著時代變遷，加上少子化影響，出現許多廢棄營區，因此規劃成軍事體驗營；今日在安宅廢棄營區舉行澎湖鐳戰首部曲，由於經費有限，首日活動感覺像夜市遊戲，巧婦難為無米之炊。

澎湖地形易攻難守，自古就是台灣的屏障，「澎湖失、台灣不保」，早期曾有多達3萬餘名駐軍，但隨著世界局勢轉變，加上兵制變革及少子化影響，現不到5000名兵力，因此出現許多廢棄營區，澎湖縣政府希望透過廢棄營區再活化，重現昔日戰地風光，帶動澎湖冬季觀光熱潮。

今日起在安宅廢棄營區舉行一連2天的軍事體驗營，引進美國陸軍邁爾斯交戰訓練系統的鐳戰遊戲，首日登場的氣槍靜態打靶、雷射槍靜態打靶、雷射槍動態打靶等3項；明日則是軍事競技採隊對隊鐳射槍對戰，參賽者身著數位迷彩服及手持鐳射仿真槍，體會戰地風情，可見主辦單位的用心。

由於安宅營區廢棄已久，部分建物都已老舊破損，因此主辦單位只能加上黃色膠帶禁止通行，同時經費真是太少，僅有50萬元，還需要整地、台灣調動設備人員支援，雖然活動立意良善，但在有限資源下，首日活動體驗像是夜市遊戲，令外界不解的是，旅遊處砸大錢放花火、送伴手禮、辦世界最美麗海灣組織年會等，卻不捨推廣軍事體驗營，實在讓人無言。

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