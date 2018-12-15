為了這件事 82歲林宗明成立社團力促夢想實現！

2018-12-15 12:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕83歲的林宗明去年成立永和社團「瓦瑤溝願景促進聯盟」，與兒子林育德分別擔任理事長和總幹事，父子倆一起為在地瓦瑤溝的環境保護與恢復自然生態努力，林宗明說，他很懷念小時候在瓦瑤溝旁嬉戲的情景，希望在有生之年，讓瓦瑤溝沿岸重回當年的美麗景色。

瓦瑤溝貫穿新北市永和與中和區，全長約5公里，隨著都會發展愈來愈密集，瓦瑤溝也曾經變成市區排放生活污水與工業廢水的臭水溝，沿岸雜草叢生、被棄置的垃圾隨處可見，甚至因為水溝淤塞，造成颱風豪雨淹水問題，1995年縣政府時期，一度想要把瓦瑤溝以水泥加蓋、上方還可停車，但在林宗明和地方人士陳情反對下放棄原議，為永和保留珍貴的親水環境空間。

林宗明從小在永和長大，成年後在永和開書店，從小看著瓦瑤溝的變化，從清秀佳人歷經長久污染、變成後來的衰敗容顏，令林宗明覺得很難過，原本他退休後到美國定居，但還是捨不得對家鄉的感情，又與太太返回台灣居住。

林宗明在永和社區大學協助下，先是成立「瓦瑤溝願景社」，去年更成立「瓦瑤溝願景促進聯盟」，站出來大聲疾呼維護瓦瑤溝的自然生態環境，督促政府做好環保，並且到社區國中小演講及辦活動，提醒年輕世代守護家園的重要性，林宗明說，他雖然年事已高，但心中還是夢想著看到瓦瑤溝變回當年的美麗面貌，清澈的溪水緩緩流過家園前。

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