讀好冊！ 民間助百年小學打造書香校園

2018-12-15 12:38

〔記者張聰秋／花壇報導〕為鼓勵小朋友接觸書本，從閱讀習慣的養成教育中，增長智慧、端正品格，彰化松柏扶輪社與花壇國小共同舉辦「閱讀、悅讀」贈書集點活動，共有200位學生獲得松柏社贊助圖書禮券的獎勵，學生今開心拿到禮券，有人馬上要用禮券買繪本圖書，犒賞自己。

松柏扶輪社長林真如說，有鑑於現今學童的閱讀能力有逐漸下降的趨勢，為讓小朋友藉由優良圖書，豐富內心世界與精神生活，社方選在百年老校的花壇國小舉辦贈書集點活動，鼓勵小朋友多讀好書，看書集點，集點多拿到獎勵就多。

3個月活動期日前結束，從書籍集點高低，選出高年級書海獎80名、中年級書香獎58名、低年級勵志獎62名，共發出6萬9800元圖書禮券。

今天，校慶活動穿插頒獎儀式和抽獎活動，還有靜態閱讀成果展覽，不少家長看了自家小朋友的閱讀成果直呼驚喜，「哇！不曉得我家寶貝這麼愛看書，竟然榜上有名！」曾媽媽高興的心情全寫在臉上。

校方感謝民間團體為校園播種讀書的種籽，校長林振茂說，相信種籽會很快發芽成苗，茁壯成大樹，營造成優質的書香校園。

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