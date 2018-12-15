落腳台東偏鄉關懷老人醫療 他推動社區「共生」

2018-12-15 12:17

［記者張存薇／台東報導］偏鄉就醫不便，台灣在宅醫療學會理事長余尚儒選擇到台東縣東河鄉都蘭村紮根，以在宅醫療為中心運作的都蘭診所今天歡慶週年，更舉辦「都蘭診所祭：共生輔具節」，希望在高齡化社會中，推廣每個人都是他人的輔具、社區共生意識。

都蘭診所祭今天上午熱鬧登場，閒置空間「都蘭小客廳」舉辦二手市集，也有社區多才多藝民眾樂器演奏，另有各種闖關活動，有的是必須矇眼體驗視力幾乎看不見的情況，或戴上有色差的眼鏡、體驗老人家視力衰退的辛苦，也讓民眾嘗試坐輪椅、推輪椅等，讓參加者體驗老人家或障礙者的不便，一起思考讓社區如何更好。

余尚儒說，診所1年來服務800多位病友、並提供43個居家照顧個案服務，也陪伴6個家庭安心在宅善終，都蘭村老年人口達22.3％、已符合超高齡社區定義，現在社區營造不只是以文化、藝術出發，更希望推動共生社區、以照顧為中心的社區營造。

他進一步說，今年主題是「輔具」，許多長輩看病只是一時、但他們生活是24小時需要輔具陪伴協助，希望把輔具觀念帶進社區，而民眾更要有心理準備「隨時成為他人的輔具」、互相幫忙，才能共同生活。

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