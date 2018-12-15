金枝走演第200場在台中 《可愛冤仇人》今晚相揪來看

2018-12-15 11:37

〔記者何宗翰／台中報導〕《可愛冤仇人》是金枝演社的歌舞喜劇代表作品，橫跨50到70年代的台灣社會，融合三廳電影院、金光戲、老式台語片等通俗文化精髓，串連多首雋永經典老歌，展現俗又有力的台式美學，今晚將於台中國家歌劇院前廣場巡迴演出第200場，自由入場。

「台灣人和戲劇是在一起的。」金枝演社導演王榮裕說，以前只要拉張板凳就可以到廟口看戲，現在社會富裕了，看戲反而成為最遙遠的距離，為了把觀眾帶回戲棚下，他決定走演全台，重新連結戲劇和人的親密關係。「所有的人聚在一起，跟著台上演員一 起哭、一起笑，不分彼此融為一體，這就是全天下最美的畫面。」

台中國家歌劇院首屆駐館藝術家王靖惇，也將於12月15、16日下午，推出新作《XY事件簿》，以荒謬劇情包裹嚴肅生命議題，揭露年輕世代的困境。

「擁有夢想的最後一群人，可以期待一個甚麼樣的未來？」王靖惇質問。七、八年級之後的世代被鼓勵追求自我、追求夢想，但在變動劇烈的現實社會中，肯努力不見得有機會實現夢想。如何去面對失落？如何找到自己的生存方式？

《XY事件簿》中有堅持不懈追求夢想的歌手、沉溺於虛擬世界的軟體工程師、飽受老闆壓榨試圖反抗的OL以及迷戀SM的退休商業大老，以幽默對白帶出荒謬真實的事件，反思當代台灣所面臨的世代困境。

歌劇院藝術總監邱瑗表示：「歌劇院提供藝術家們一個友善的創作空間，也透過他們將更多台中在地的民眾帶進場館，活化了歌劇院，讓資源得以充分運用及流動。」

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