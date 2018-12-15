2018雲林路跑 近萬人參與

2018-12-15 11:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕「2018雲林路跑賽」今天在斗六市梅林里社區文教中心登場，有近萬名雲林鄉親與來自全國各地的跑者參與，今年是雲林縣政府與豐泰文教基金會第7年共同舉辦。雲林路跑已成為雲林年度指標活動，縣府期望能發展成全國性指標活動，進一步行銷雲林。

競賽組別除了分為10公里雲林縣縣民組、全國公開組及3公里休閒組外，還有高中職、國中學生5公里競賽組以及專為國小四、五、六年級學生所設計之700公尺競賽組，期望能從小培養運動興趣及養成規律運動習慣。

教育處代理處長林慧蓉表示，「雲林最夯的年度盛會—2018雲林路跑賽」今年再次於湖山水庫舉辦，延續熱情、關懷、健康、活力、希望的活動宗旨，讓雲林及全國參與此活動的民眾沿途欣賞水庫之美，認識不同的雲林風景。

豐泰文教基金會董事長林金陽表示，基金會不僅全力支持贊助雲林路跑賽，更落實以回饋鄉里為理念，重視雲林鄉親體育活動，凡設籍雲林縣之縣民全程活動皆為免費，並能獲得活動紀念鞋，報名競賽組者還有機會獲得高額獎金。

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