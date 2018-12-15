實力都太強！校園時尚秀爭霸賽 結果竟是…

2018-12-15 11:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕甫落幕的建國科技大學美容系暨美容科技研究所畢業成果展，9組參賽者經過初賽與決賽，在冠軍爭霸賽廝殺激烈，無論髮型設計、彩妝、服飾、配件道具等非常講究，實力相當，連評審也難分高下，最後罕見地取2組隊伍並列冠軍，各獲得獎金5萬元，亞軍從缺。

這項畢業成果展，既是驗收學生在校所學的技藝，更是企業獵才、選才的依據，活動一年比一年盛大，每年歲末年終登場，已躍升為流行時尚界具代表性的舞台秀。

求公平、客觀，由校外學者專家擔任評審，9組取5名，第1名獎金5萬元、第2名4萬元、第3名3萬元、第4名2萬元、第5名1萬元；參賽9組作品「美麗零殘忍-無傷害皮草」、「森蚺」、「天水」、「Radioactive」、「非時尚」、「祕密花園」、「蒼穹」、「繭」、「塵默」，設計主題以大自然為創意元素，結合學生4年在校所學美容、美髮、彩繪技巧，在服裝、髮型、化妝玩花樣大搞創意。

比賽結果揭曉，「非時尚」和「Radioactive」這2組作品同列第1名，評審老師說，「非時尚」設計偏重精工，「Radioactive」偏重時尚流行，作品各具巧思，大學生的成果展作品，既要能學以致用，也要跟得上社會時尚流行脈動，作品理論和實務元素兼具，為了鼓勵學生兩者兼顧，評分老師投票表決讓這2組都同列第1名。

參賽學生賽前勤練，賽後幾家歡樂幾家愁，沒有得名的組別難掩失望，有人回到後台哭成一團。

獲獎學生說，得獎是肯定，也增強跨進美容時尚業的信心。未獲獎學生擦乾眼淚堅強說，比賽機會還有，繼續加油，下次再贏回來。

建國科大公關秘書吳卿銅說，參賽學生共同完成了一場會讓人怦然心動的時尚秀，從無到有，已經非常不簡單了，得不得獎是其次，重要的是，學生對得起自己和父母與師長，在校4年沒有虛擲光陰，繳得出一張完美的成績單。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/