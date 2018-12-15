斗六千人自製泡菜 行銷在地高麗菜

2018-12-15 11:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市公所為幫助菜農去化過剩的高麗菜，今天舉辦千人自製泡菜活動，現場準備了1300顆高麗菜，邀請市民一起「搖一搖」，把高麗菜變成美味的台式泡菜。

市長謝淑亞表示，農民種植農作物相當辛苦，需要大家一起來支持，吃當地、吃當季的食物，不僅環保健康，還能幫助農民，一舉數得；市公所以每顆12元買進1300顆高麗菜，除確保農友不賠錢外，也透過高麗菜製作為泡菜，實踐路最低食物里程的環保概念。

雲林縣長當選人張麗善也表示，近期高麗菜價格不好，希望透過一些小變化，讓更多美味的高麗菜進到餐桌上。透過「手做泡菜」活動，希望能讓民眾瞭解食用泡菜的健康優點，也希望對於高麗菜的銷售做出貢獻。

張麗善也強調，她已透過新北市府及各地企業銷售1000噸的高麗菜，她會持續努力把過剩的高麗菜賣出去，希望在最短時間內平穩高麗菜價格。

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