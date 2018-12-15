週末出遊注意！氣象局續對新北基宜發布大雨特報

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今日上午9點45分，持續對新北、基隆、宜蘭發布大雨特報，請民眾出門在外多加留意天候狀況。
大雨警戒地區：基隆市、新北市、宜蘭縣。
氣象局表示，受東北季風影響，宜蘭已有豪雨，今日基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區也有機率發生局部大雨。
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