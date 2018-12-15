國內業者邀運動名模秀面膜 發表會5％收入捐公益

2018-12-15 10:03

〔記者張忠義／高雄報導〕台灣女性愛敷臉，面膜已經成為愛美女性最愛用的美妝商品之一，由國內業者自行研發生產的面膜，高CP值、品項選擇多，不僅台灣人愛用，更是不少外國觀光客來台指定購買的商品項目之一。

看準台灣的面膜市場，IVYBELLE高純度專業保濕面膜舉辦發表會，邀請運動名模王心恬以愛出發，現場分享愛用心得，為關懷弱勢、善盡企業責任，並與貴婦名媛一起做公益，美麗送愛心 ，IVYBELLE提撥發表會活動總收入的5%，捐贈給在台成立50年的賽珍珠基金會。

運動名模王心恬表示，因為本身熱愛戶外運動，而陽光和海水都會讓皮膚變乾，所以保養首重保濕，而且不只要補水，還要能鎖水，而這款面膜主打高效保濕亮澤正好符合需求，素顏也能擁有女神光，也是她保養的祕密武器。

艾葳貝拉IVYBELLE董事長李佳霈表示， 團隊歷經兩年反覆測試才生產出品牌首款面膜，內含有蜂王漿、蜂萃胜肽、玻尿酸等5大珍貴成分，能一次滿足肌膚所需的多重保濕。

晶葳SilverLace銀絲絹面膜，以台灣原產孟宗竹為材料，製成竹炭紗，結構緻密、孔隙多，且含有豐富礦物質，業者表示，經過檢測結果，竹炭紗可有效提升皮膚表層溫度約2度體溫，就算冬天使用也不怕冰涼。

面膜達人葳葳表示，銀絲絹面膜花費8個月時間，並以她自身的敏感肌膚測試，終於成功推出此款時尚面膜，期待在市場引發一波搶購熱潮。

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