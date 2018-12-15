北台灣急凍！首波冷氣團明報到 下週一晚下探11度

2018-12-15 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕今白天開始回溫，北部高溫約回升至22度，平地天氣亦逐漸好轉，僅北海岸、北部山區與東半部仍有局部降雨機率，氣象專家吳德榮表示，今年入冬以來首波大陸冷氣團即將於明天抵達，週一晚至週二（18日）清晨，因「強輻射冷卻」作用，台北市清晨低溫將降至13度左右，成為入冬以來首波「大陸冷氣團」，嘉義以北空曠地區更將降至11、12度，直到下週三（19日）才會開始減弱。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天白天到明天上半天，各地氣溫逐漸回升，今天北台灣日夜溫差較小，高低溫約在22度至18度左右，北海岸、北部山區及東半部地區仍有局部降雨機率；中南部則維持晴時多雲的天氣型態，白天舒適微熱，早晚偏涼。

吳德榮進一步表示，明天下半天新一波冷空氣開始南下，從北部開始，各地氣溫逐漸下降，北部、東北部及東半部地區降雨機率提高。他說，這波冷空氣雖與上波強度相仿，但乾濕特性截然不同，民眾體感舒適度也有相當程度的差異。

吳德榮指出，未來這波將帶來乾冷天氣，白天在日照下晴朗舒適，夜間則因強輻射冷卻作用，氣溫降幅相當高，台北市低溫將降至13度左右，符合氣象局定義之「大陸冷氣團」，嘉義以北空曠地區更有可能出現11、12度低溫，屆時將刷新今年低溫紀錄。

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