嘉義縣議會結合畜產業送暖助弱勢

2018-12-15 07:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會結合多間畜產企業及善心人士，舉辦會「人間有愛、心手相連」寒冬送暖，贈送提貨券及紅包給弱勢民眾及身心障礙福利機構院生，由於最近非洲豬瘟在中國流行，若入侵台灣恐造成畜產業嚴重損失，議長張明達也呼籲民眾共同防疫，一般民眾避免至中國疫區旅遊，返國時也不可攜帶肉類產品回國。

嘉義縣議會結合大成長城公司、台灣卜蜂公司、台灣省肉品運銷合作社、泰宏榮畜殖場、萬龍畜牧場、黃國欽、林清合等人的物資，加上縣議會等，提供商品提貨券總共63萬元，分別發給嘉義縣貧窮邊緣戶85戶每戶3000元商品提貨券，嘉義縣身心障礙福利機構院生375人，每位院生1000元商品提貨券，嘉義縣民林紀仲及不具名善心人士捐贈20萬元，送給411位弱勢大小朋友每人500元紅包。

張明達也呼籲民眾，非洲豬瘟若入侵台灣會造成嚴重影響，全民一起共同防疫，購豬肉時挑選具屠宰衛生合格標章或貼有產銷履歷、CAS認證「國產」豬肉。

昨天張明達與議員們迎接聖心教養院及安仁家園院生報佳音，熱鬧又溫馨，並請嘉義長庚醫院中醫科醫師辦義診，中午邀請8個身心障礙福利團體一同用餐，欣賞表演，張明達感謝熱心公益的慈善團體，讓更多的人熱情投入公益活動。

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