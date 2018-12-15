12/15 各報重點新聞一覽

2018-12-15 07:39

自由時報

大法官解釋 繼承權永不喪失

大法官昨天做出第七七一號解釋，認定繼承權屬於不可剝奪、永不喪失的權利，過去最高法院和司法院分別做出「繼承回復請求權如果消滅，繼承權就隨之消滅」的判例及解釋違憲，即日起不得再沿用。

詳見大法官解釋 繼承權永不喪失。

美台商業會長警告：若使用華為 台美難合作

中國華為（Huawei）產品存在敏感資訊外洩、系統癱瘓的資安疑慮和國安風險，已遭美歐亞洲多國抵制。美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）本週在華府受訪指出，台灣已說明政府部門禁用華為設備，民間則須自行衡量風險，且應考慮一旦使用華為設備，恐將衝擊美台合作關係。

詳見美台商業會長警告：若使用華為 台美難合作。

盧秀燕準財政局長 曾被控家暴

台中市長當選人盧秀燕昨天公布新一波小內閣名單，其中獲延攬出任財政局長的逢甲大學教授羅仙法，傳出十五年前遭曾姓前妻控訴家暴，並以羅誘導兒子跳樓、用電鑽恐嚇兒子收玩具等精神躁鬱現象，向法院訴請離婚。準市府新聞局長吳皇昇說，不以私害公，相信羅的專業能力，中市財政需要他的管理。羅仙法目前在日本京都龍谷大學擔任客座教授，昨未出席記者會。

詳見盧秀燕準財政局長 曾被控家暴。

蘋果日報

綠營黨魁戰爆內訌 鄭文燦挺卓榮泰 吳乃仁斥「不顧情義」怒退黨

民進黨主席補選爆內訌。經過桃園巿長鄭文燦等中生代前夜緊急密商後，終於達致跨派系中生代力拱行政院秘書長卓榮泰參與主席補選共識，還發連署聲明稱讚卓善協調折衝、整合共識。不料，新潮流系大老吳乃仁昨凌晨在新系內部群組貼文，痛斥黨敗選後檢討方向錯誤，而同為新系的鄭文燦竟挺卓選主席，憤而宣布退出新潮流、退出民進黨。卓已於昨天完成參選登記。民進黨在綠白合作破局後，吳又退黨，陷內外交迫處境。

重罰首日 3人擅帶中國肉品闖關 對岸豬瘟延燒竟無視禁令

為防止非洲豬瘟疫情擴散，《動物傳染病防治條例》嚴禁疫區肉類製品入境，法案新規昨上路，桃園機場共查獲8件違規，除3件從中國攜帶火腿腸、臘腸、雞肉，還有從越南攜帶豬肉、自日本攜帶犬貓食品，旅客因首犯罰1萬至5萬元，再犯最高可罰100萬元。

聯合報

「忍了很久」 吳乃仁不滿敗選檢討 退出民進黨

新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁前晚在新潮流內部群組直言，不滿民進黨敗選後檢討方向錯誤心痛且心寒，也認為小英敗選後立即會柯的舉動不智，更無法接受黨內中生代推舉行政院秘書長卓榮泰參選黨主席「羞辱小段（立委段宜康）的文字」，宣布退出民進黨、退出新潮流。

大法官：繼承權不容剝奪 請求回復有15年時效限制

大法官昨作出釋字七七一號解釋指出，依民法取得的繼承權不容剝奪，小孩應得的遺產權如遭侵害，成年後仍有機會請求回復。

中國時報

新系內訌！吳乃仁怒轟鄭文燦 中生代扶卓遇亂流

民進黨敗選後，蔡英文總統辭去黨主席一職，民進黨中生代卻無人表態接棒。在中生代聯名推舉行政院祕書長卓榮泰參選黨主席後爆發內訌，新潮流大老、民進黨前祕書長吳乃仁昨不滿同為新潮流的鄭文燦挺卓榮泰，宣布退出民進黨、退出新潮流。不過被點名的桃園市長鄭文燦說，「我不知道這狀況」。

行程無政治意涵 快去快回！陳雲林決來台 弔唁江丙坤

國台辦發言人馬曉光昨證實，過去曾與海基會前董事長江丙坤舉辦過8次「江陳會」的大陸海協會前會長陳雲林，將以個人名義赴台弔唁。江丙坤家屬昨日晚間也證實這項訊息。據了解，陳雲林此趟將「快去快回」，且不會有任何政治意涵。

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