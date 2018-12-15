3縣市大雨特報 下週二北部、東北部低溫下探12度

2018-12-15 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（15日）白天開始東北季風減弱，各地高溫會較今天回升2度左右。但氣象局仍於基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報。

氣象局表示，清晨受東北季風影響，各地感受仍涼，低溫約17到20度，但白天開始東北季風減弱，各地高溫會較今天回升2度左右，北部及宜花高溫約21到23度，中南部及台東約25到28度，日夜溫差比較大。天氣部分，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，與昨天相比會稍緩和一些。

氣象局預估，週日（16日）上午東北季風減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約22度至25度，中南部、東部約26至29度；北部及東半部地區有短暫雨，其他地方為多雲到晴。

然而週日下半天起，入冬以來第一波大陸冷氣團南下，並預計會持續影響至下週三（19日）清晨，北部及東北部天氣再度轉冷，其他地區早晚也較冷，最低溫預估會出現在下週二（18日）清晨，北部及東北部低溫約12、13度，中部及花蓮約14、15度，南部及台東約16度。

空氣品質方面，15日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部空品區、馬祖及金門為「普通」等級；雲嘉南以南位於下風處，風速偏弱、擴散條件偏差，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 21 20 ~ 26 21 ~ 28 18 ~ 24

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