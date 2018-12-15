嘉明湖又要封山2個月 他質問：讓「官」休養生息？

2018-12-15 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕台東嘉明湖國家步道日前宣布自108年1月5日起至2月28日止，實施為期2個月靜山，遭知名登山攝影師「雪羊」不留情質問，「是讓山休養生息，還是讓官休養生息呢？」

台大森林系畢業的雪羊透過臉書粉絲專頁「雪羊視界」發文表示，全世界只有台灣，而且只有台灣的兩條路線：嘉明湖與玉山主峰線，會在每年冬天，毫無憑據的以「生態保育」為理由封山。

他說明，嘉明湖封山選在高山動物很多都下山過冬的冬天執行，質疑「一條步道每年人聲鼎沸10個月，在最寒冷動物躲起來植物不生長的2個月禁止人類進入，整個山林就可以回復生機」，認為這是「身為一個保育人，聽了覺得羞恥的說詞。」

雪羊說，他去年曾詢問林務局台東林管處處長劉瓊蓮，關於嘉明湖封山的合理處還有實際效益，卻得不出答案，只聽處長不斷強調「人進去就是破壞、山就是需要休養生息，我覺得每年封3個月根本不夠，應該封個5年，不，10年才夠！」讓他聽了直搖頭，懷疑林管處官員「只是想讓自己休養生息，並圖個『愛護自然』的美名而已。」而且最後只意思意思退讓，讓原本長達3個月的年度封山，減為2個月，「真是好大的官威。」

雪羊補充，嘉明湖封山令中提到所謂「關山野生動物重要棲息環境」，其實是台灣保育區中位階最低的「預備保護區」的概念。法律條文中更沒有任何「禁止人類進入」的規範，更遑論「封山」這種高法律層級的權限。他認為，台東林管處處長完全拿不出任何學理上的證據，也無法理支持，直言「封山封的是個人信仰。」

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