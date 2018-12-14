崁頂焚化爐預演非洲豬瘟防疫 鄉代會決議：不願豬屍進場

2018-12-14 23:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中國非洲豬瘟風波延燒，國內全力防堵，農委會也啟動防疫演練，今天在屏東崁頂焚化爐預演；無獨有偶，崁頂鄉代表會今天的臨時會討論豬瘟疫情，指出「無人樂見疫情爆發，但焚化爐不是化製場」，決議要求縣政府遵照焚化爐管理辦法，禁止豬屍進場。

農委會因應中國非洲豬瘟疫情，已先在台南市及金門縣演練防疫，本月來到屏東，日前勘查崁頂焚化爐，今天首次預演，並試行未來豬屍進入攪碎機、再送料進爐焚燒的動線。

屏東縣農業處說，中國非洲豬瘟對豬隻尤其肉豬致死率高達近100％，而且目前沒有疫苖，農委會防檢局近期在國內養豬大縣進行疫情防治演練，全台第二大的屏東自然也列入演練，包括病死豬豬屍就地掩埋、化製場化製及焚化爐燒毀3項，焚化只是防疫其中一環，預演可以全盤提升防疫所有環節。

不過，崁頂鄉長林光華有鑑於曾傳出有病、死豬進入崁頂焚化爐焚化的案件，提請鄉代會討論因應未來可能的非洲豬瘟疫情，鄉代會指出，無人樂見豬瘟爆發，但焚化爐不是化製場，而且管理辦法就是拒絕所有禽畜屍體及內臟入場，以前偷跑不代表未來可以，決議要求環保局嚴加管控。

曾參與口蹄疫疫情善後的一名從業人員說，口蹄疫時優先就地掩埋豬屍，而化製及焚化在運送、攪碎過程可能會出現新的防疫漏洞，且若真的疫情爆發，真的數量多到非進焚化爐不可，狀況已非同小可，屆時為了整體國家動物傳染病的除防疫措施，區區一個管理辦法對上整體國家防疫，只怕僅具參考性。

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