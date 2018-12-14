10歲診出罹患紅斑性狼瘡 蘇姮侒不畏病痛拚進清大

2018-12-14 22:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立清華大學拾穗計畫今天（14日）放榜，國立中興高中學生蘇姮侒如願錄取，10歲就被診斷罹患紅斑性狼瘡，她多年來對抗紅燒發炎、疼痛，學習的熱情和想望卻沒有停足，她參加志工社、接受新世紀領導人才培訓到高階結訓，這次透過清大特殊選才入學管道，面試教授告訴她：「如果妳被錄取，是因為妳很優秀，絕不是因為生病！」大大激勵了她。

蘇姮侒10歲就被診斷出罹患紅斑性狼瘡，算是早發性的病患，多年來病毒會胡亂攻擊她的身體，攻擊到腦部就昏沉頭痛，攻擊到眼睛就視力模糊，經常性地發高燒，關節疼痛，每天清晨醒來，她全身無法動彈，必須從小關節開始活動，一節一節地動，約1小時後才有辦法起床，因此，學校特准她不用參加早自習，她常因生病請假在家自學。

發病後才考上國小音樂班，一路唸到國中音樂班，還曾是樂團首席小提琴手，疼痛從未擊倒蘇姮侒。上中興高中後，她的學習和興趣更廣泛，參加志工社，也代表學校參加新世紀領人才培訓堅持到高階結訓，還拿下中區第一、全國第三名的佳績。

姮侒其實很怕別人認為她是生病才能進清大，但到清大面試時，面試的教授告訴她：「妳要記得，如果妳獲得錄取，是因為妳很優秀，絕對不是因為生病！」，讓她得到很多鼓勵和安慰。

獲錄取清大清華學院學士的蘇姮侒，入學後大一不分系，大二才依興趣專長選系，她說，大二希望能進原子科學院學士班就讀，多鑽研核子醫學和環保綠能，將來利用所學貢獻社會，也希望幫助更多的人。

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