守護「台灣末代小白鯨」 海生館宣示：不再進口或繁衍！

2018-12-14 22:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕來自俄羅斯的小白鯨是屏東海生館鎮館之寶，一直是館內最受歡迎的明星生物，但多年來從10頭傷亡至目前的3頭，也引發保育團體的抨擊，館方近期規劃白鯨特展區，剖析白鯨身心及在台灣的歷程，也拋出震撼彈，正式對外界強調「不再進口或繁衍！」形同宣示目前館內3頭小白鯨，將是台灣歷史上的末代俄羅斯白鯨。

海生館自2000年開館，2002年從俄羅斯引進6隻白鯨，成為館內最知名的明星生物，但到達台灣後，旋即因病死了2隻；2006年再進口4隻白鯨，2008和2009年又陸續死亡1隻和3隻，其中1隻還是因為莫拉克風災受驚嚇、厭食死亡；2014年白鯨「Blue」成為第7隻死於館內的白鯨，也引爆保育界撻伐；目前館內僅剩3隻第一批入館白鯨「天使（雌）、鯨寶、巴布」。

第7頭小白鯨死亡後，海生館、海景公司、動保團體、專家學者、獸醫和相關單位事後召開「白鯨圈養環境豐富化評估檢討改善」會議，也整理白鯨入館16年以來的各項研究，籌備一年多後規劃「發現．貝魯卡」白鯨展區。

展區運用新式的互動展示手法，引領觀察3頭白鯨除了不同的外在特徵，個性和喜好也都不同，還有「海中金絲雀」稱號的白鯨，多變化聲音各有什麼作用、可以聽到的聲音範圍；也有影片記錄下平常無法進入的後場設施、照護、餵食及醫療團隊，以及專為白鯨製作的各式可愛玩具，幫助民眾欣賞白鯨時，不再只是「好可愛！好巨大！」等表面的感官體驗。

「發現．貝魯卡」展區主持人陳汶珍說，目前3頭白鯨年齡約在25歲左右、智商約人類的7、8歲，相當於人類約50歲的壯年期，根據國外的豢養數據，平均都能有30歲以上，西班牙甚至有到40歲的高齡，但館內白鯨確實已進入平均生命的中後期。

「白鯨如有一天消失在館內，將以新式展示科技取代實體生物。」針對鎮館之寶小白鯨的未來，陳汶珍及經營的海景公司強調，展覽中已經提出「白鯨宣言」，爾後將不再引進純為展示用保育類野生海洋哺乳類生物，不以非天然的方式讓母白鯨懷孕而繁衍後代，這3頭小白鯨，將是台灣歷史上的末代白鯨！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/