保護水雉過冬 官田示範田試驗趕鳥新招

2018-12-14 21:40

〔記者楊金城／台南報導〕為保護水雉過冬，台南市農業局試驗在農田上方拉細線趕鳥，和將稻種披覆鐵粉直播稻田，避免被鳥啄食，保護稻種，目前在官田區示範田有5公頃，試驗驅鳥成效。

每年12月到隔年2月是官田菱角收成後，放乾農田準備種植糯米的時候，因田地濕軟，機具無法進入整地、插秧，農民通常改以直播方式種稻，但為防止鳥類啄食，會將稻種浸泡農藥，造成鳥類誤食死亡。

為避免水雉等鳥類誤食浸泡農藥的稻種中毒死亡，農業局與農友合作，在農田上方拉上細線來驅鳥，讓鳥類欲飛下來啄食稻穀時，因觸碰細線產生警覺，就不敢靠近田區。

5公頃示範田，並確保直播稻種不浸泡農藥，台南區農業改良場改以鐵粉包覆稻種直播稻田，因鐵粉氧化後接近土地顏色，不易被鳥類察覺，加上稻種變重不易浮在水面，可以降低稻種被啄食機會，減少農民損失。

農業局說，目前官田示範田，拉線加稻種披覆鐵粉的試驗成果如良好，將推廣到全區，但最重要是推廣農民友善耕作，代替使用農藥，維護鳥類度冬棲地，讓農民工作安全，農產品食用安心，一舉三得。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/