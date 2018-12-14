《蛻變重生的二仁溪》 發表6年後增補再出版

2018-12-14 22:25

〔記者萬于甄／台南報導〕長榮大學河川保育中心為將二仁溪的環境歷程記錄下來，今年重新編寫《蛻變重生的二仁溪—環境與人文變遷影像集》，補強上游越域引水系統、月世界地質景觀、平埔族信仰、湖內蘇家古厝抗日故事、河川整治工程等，今舉辦新書發表會，未來做為推廣水環境保育觀念的資料。

《蛻變重生的二仁溪》一書為2012年，由長榮大學環境教育國際實驗學院院長洪慶宜負責主編，在環保署的支持下，以影像的方式紀錄二仁溪的環境與人文變遷，不過，歷經6年時間，二仁溪也有許多的變化，因此今年重新編撰該書內容。

洪慶宜表示，重新編撰的《蛻變重生的二仁溪-環境與人文變遷影像集》，以6年前的版本為基礎，補強二仁溪上游越域引水系統、月世界地質景觀、平埔族信仰、湖內蘇家古厝抗日故事、河川整治工程等內容，希望增加民眾對河川整治現況的了解與關心。

二仁溪位在台南高雄交界，曾經是廢五金熔煉業的聚集地，經長時間的整治，才逐漸找回原來的環境面貌；《蛻變重生的二仁溪-環境與人文變遷影像集》新書發表會今在長榮大學舉行，同時邀請參加者在「溪望卡」上，大家也寫下對二仁溪未來的願景及十年後的願望。

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