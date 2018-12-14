明天白天小回溫！東、北部有短暫雨 冷氣團週日下半天來襲

2018-12-14 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（15日）清晨仍受東北季風影響，各地感受仍涼，低溫約17到20度；但白天開始東北季風減弱，各地高溫會較今天回升2度左右，但日夜溫差仍大，民眾務必做好保暖。北部及東半部地區仍有局部短暫雨，但會比今天緩和。

天氣風險公司指出，台灣附近的風向逐漸轉成偏東風，帶來較溫暖的空氣，預計明天天氣還會再更穩定一些。而東半部也逐漸成了迎風面，容易為迎風面帶來短暫陣雨，同時北部也有機率出現短暫雨。在週日下半天則又有一波鋒面及冷氣團報到，讓溫度一路往下滑，提醒民眾特別注意。

溫度方面，明日溫度稍微回升，低溫約17到20度，北部及宜花高溫約21到23度，中南部及台東約25到28度，日夜溫差較大，提醒民眾留意溫度變化，適時增添衣物。

紫外線方面，明日基隆市、宜蘭縣為低量級，澎湖縣為高量級；全台其餘各地皆為中量級。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭及花東為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南為「普通」等級；高屏區位於下風處，風速偏弱、擴散條件偏差，空氣品質為「橘色提醒」等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/