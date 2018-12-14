可愛魔法貓萌萌帶路 用遊戲書探索府城人文風貌

2018-12-14 21:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「做16歲」成年禮，要準備哪些東西？為什麼孔廟外牆，會漆成紅色的呢？

南市文化局今（14）日在永福國小發表《走，跟著魔法貓玩台南》系列文化資產遊戲學習書，結合漫畫、遊戲與手作等方式，讓原本生硬的歷史知識變有趣。

遊戲學習書包括《魔法貓府城時空大探險》、《Let's go 一起踏上魔法貓的成長之旅》及《魔法貓考古探險隊出發》3本，各從台南的建築、民俗、考古3個主題切入，在每本遊戲書的開頭，透過有趣的魔法貓探險漫畫故事，帶領親子逐步揭開歷史面紗。

設計建築與考古遊戲單元的江福佑老師表示，教學中常發現孩子對於生活周遭許多事物往往視而不見，因此在題型設計上，希望讓孩子在線索中運用對比、推理等技巧來解謎，在遊戲中能和生活環境和文化資產產生連結。

這套叢書由文化局與青林國際出版公司合作出版，首度將文化資產的種子播入小學，透過學習書引導小朋友對於古蹟、考古遺址與在地風俗信仰、生命禮俗儀式等文化資產的興趣。

值得一提的是，永福國小今年4月進行校舍新建工程時，挖出清代台灣兵備道官署廳舍遺構，校園本身就成為考古遺址最好的教育現場。校方也將把珍貴文化資產融入未來校舍及景觀，做為校園特色永續傳承。

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