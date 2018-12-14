信義鄉衛生所宛如小醫院 村民就醫不再長途跋涉看天活命

2018-12-14 20:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕南投信義鄉是全國面積第二大的鄉鎮，但偏鄉交通不便，道路遇天災就易中斷，健保局投注偏鄉醫療，信義鄉衛生所設置急診室、洗腎室、胃鏡、X光、腹部超音波、復健設備等加上開診近10個專科並到宅診療，猶如小型醫院，中國附醫也進駐地利村設門診近20年，多科醫師全年24小時守護，偏鄉村民就醫不用再長途跋涉，看天活命、求救無門。

信義鄉衛生所主任、肝膽腸胃科主任史皓偉家住信義羅娜村，在台中受完整醫療訓練後返鄉服務，他說，以肝炎來說，山地鄉民病毒性肝炎比例比都會區高，加上喝酒等生活習更嚴重，但從出生到老從未做過篩檢，像他一回鄉時就有同學因B型肝炎來就診，同學的弟弟也來看，結果已經肝癌5公分大。

原民平均壽命比全國少7歲，信義鄉慢性肝病與肝癌是前5大死因，史皓偉說，病毒性肝炎的感染加上喝酒多，肝硬化速度更快，肝病防治更緊迫，因此衛生所肝病篩檢不但抽血，也設腹部超音波，加強病毒性肝炎治療，不但護理師個案追蹤、醫師也投入狅叩行列，讓病人定期回診追蹤治療，不同於其他偏鄉衛生所要醫學中心支援，且更方便、品質更好。

史皓偉說，老人因關節疼痛常吃止痛藥，但想去醫院檢查沒人載、等很久、不願意等，因此也向衛福部申請胃鏡，不但能檢查胃部，對於原民吃檳榔、抽菸，也能一併做食道篩檢，衛生所檢查快又好，有預約、緊急狀況，一來就能馬上做，鄉民做檢查不用再翻山越嶺去下山，就能掌握身體狀況。

信義鄉衛生所長年駐診醫師除了史皓偉，還有李麗美及19名護理師、復健師，除了一般公共衛生保建，還有專科駐診、巡迴醫療到到宅診療等，不但把肺結核高風險村潭南村，盛行率成功降低3倍，所內設置洗腎室，也讓洗腎病人不用再看天洗腎。

中國附醫設置地利門診近20年，不但終結無醫村，做門診治療，也做老人生活照顧，中國附醫職醫科主任、地利門診負責人劉秋松說，提供24小時醫療站，每天有醫師門診，平日有牙、眼科駐診，也進一步提供老人送餐、雙龍村長照站、學生課業輔導，也設Wi-Fi。

地利門診醫師田佳平說，門診不是只是門診，設留觀床、心電圖檢查、心臟電擊器，過去也及時發現心肌梗塞病人後送救命；門診護理師全詩潔、全筱韻都是當地村民，能回鄉服務更是感動萬千，她們說當年在外地照顧病人，現在能回鄉照顧自己的父母家人和鄉民，很感激。

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