高麗菜價崩 企業家霸氣買5噸大放送

2018-12-14 20:56

〔記者張忠義／高雄報導〕價賤傷農！高麗菜價近來崩盤，產地價格跌到1公斤只賣4元，南部農民拿著鐮刀自行報廢高麗菜的畫面，令人看了心酸，新高橋集團拋磚引玉，一口氣買進5噸高麗菜分送給大高雄居民。

今天下午四點免費發送地點在三民區裕誠路，還不到指定時間已有排隊長龍，現場民眾大批湧現，紛紛讚賞這公益活動所展現企業家的氣度。

農家子弟出身的新高橋集團董事長陳國明說：「我太太也是農家子弟，看到這樣的新聞都會感同身受、非常心疼，這些作物都是農民的血汗，我們也希望能夠盡一點心力，讓菜農的辛勞不付諸流水!」

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