關渡濕地候鳥糞便監測 檢出H5N3禽流感病毒

2018-12-14 19:52

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市關渡濕地的候鳥糞便被驗出H5N3亞型家禽流行性感冒病毒，台北市動物保護處表示，採樣點在不對外開放的管制保護區，該病毒目前全世界皆無禽傳人的病例，但未消除疑慮，仍在昨天（13日）派員前往該區周邊出入口消毒，民眾不必太過擔心。

動保處表示，關渡濕地一帶執行例行性候鳥糞便監測工作時，在侯鳥糞便檢出H5N3禽流感病毒，已於昨天進行環境消毒，防止疫情蔓延，不過採樣點在非開放區域，病毒也無禽傳人的病例。

國立台灣大學獸醫專業學院人畜共通傳染病研究中心教授周崇熙表示，據家畜衛生試驗所提供本案的檢測報告，推測該病毒應屬偶見水禽型候鳥所帶原的外境源病毒，目前全世界皆無任何人類感染H5N3亞型禽流感病毒甚而致死的案例。

目前動保處規劃將針對採樣點周圍3公里內的養禽戶進行防疫輔導，並執行連續3個月的採樣監測工作，每月每場採樣血清、喉頭及泄殖腔拭子各20支送檢，同時加強訪查採樣點周圍的各養禽戶有無出現可疑病例，檢視其生物安全防疫措施是否完備。

動保處提醒，每逢冬季，禽流感病毒便進入活躍期，候鳥糞便容易檢出非高病原性的禽流感病毒，呼籲民眾不要隨意碰觸或餵飼野鳥，若不慎接觸野鳥或鳥糞，只要將手洗淨即可，不用太過擔心。

動保處表示，將持續加強對禽流感防疫監控措施，也會督導各養禽戶加強防疫及落實生物安全措施，民眾在購買禽肉時需認明屠宰衛生檢查合格標誌，並完全煮熟才食用，以保障自身健康。

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