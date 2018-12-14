冬候鳥大噴發 高屏溪口生氣盎然

2018-12-14 19:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕冬候鳥大噴發，反嘴鴴、黑面琵鷺報到，一大早就可看到黑壓壓鸕鶿群從鳳山水庫起飛，聚集在高屏溪口，場面壯觀，林園大排因823大水淤積出大片泥灘地，可以近身觀察到高蹺鴴、金斑鴴等鳥類，預計明年1月間鳥況會達到最高潮。

10月起冬候鳥陸續到高屏溪口報到，如今反嘴鴴已有200隻、黑面琵鷺20隻，林園區紅樹林保育區可以看到鸕鶿聚集，俯衝捕魚此起彼落，大量蒼鷺總會在高屏溪口待到日落，生氣昂然。

林園愛鄉協會理事長陳俊強指出，上次鳥季觀察到反嘴鴴有420隻，黑面琵鷺42隻，鸕鶿會夜棲在鳳山水庫，分批前往大樹區水域、高屏溪口、屏東大鵬灣或林邊覓食，以往能在高屏溪看到2、300隻就很可觀，現在一口氣可以看到800隻，預計數量都會持續增加。

陳俊強說，汕尾漁港完成疏浚，退潮後會出現大量魚群，供冬候鳥覓食，因此造成大量聚集，林園大排出海口則因823大水淤積出泥灘地，水深不會超過膝蓋，可以近距離看到高蹺鴴、金斑鴴、小環頸鴴、磯鷸、青足鷸、三趾鷸、東方環頸鴴等鳥類。

他建議，雙園大橋以北為觀賞反嘴鴴、黑面琵鷺最佳地點，不怕人類的蒼鷺集中在高屏溪口，每天上午7時可見鸕鶿在紅樹林區覓食，除此之外，雙園大橋以南泥灘地也出現大量彈塗魚，生態豐富。

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