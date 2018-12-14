控住汐止雨傘超易失竊 網友哭「1年被偷7把」

2018-12-14 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕新北市汐止有位網友不堪雨傘遭竊多次，上網求助「有沒有防範雨傘賊又不會損害雨傘的方法？」引起當地網友們共鳴，一同集思廣益不被偷傘的方法。

有網友在臉書社團「汐止集團」上發文，表示住在汐止10多年，雨傘就被偷了13把，「最高紀錄是1年被偷7把（還不算補習班的愛心傘）」他說明，被偷過的款式從便利商店買的折疊小傘到家庭式直立傘都有，最短曾買了兩天後就遭竊，無奈「光是被偷的雨傘開銷就已經破千了。」

網友們紛紛表示贊同，就連進個超商再出來傘就被偷了，只能建議「傘不離手」，或是加買各種小物「密碼鎖」、「抹布傘套」、「防狼器」，也有人提議在雨傘上面「掛一個紅包袋」等，各出奇招防止偷傘賊。

也有網友回報，由於汐止經常下雨，因此疑似出現有心人士會到處搜括放在店外傘桶的傘，再以每把10元於路邊銷贓。經當地民眾詢問傘的來源後，不明人士便不在那出沒，行徑可疑，提醒汐止人千萬小心「傘不離手」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/