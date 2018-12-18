天天吃好料》新竹「PLAN.B」賣刈包 阿嬤酸菜入味

2018-12-18 09:18

［記者洪美秀／新竹報導］「刈包」可說是傳統的台式漢堡，幾乎台灣人都有吃刈包的記憶，新竹市位在西門街的「PLAN.B」，雖是英文店名，卻是賣台式傳統刈包，且是由5個25歲的年輕型男開的餐飲店，工業風的裝潢，搭配台式刈包餐點，加上多變化的口感，讓吃刈包也能是正餐，更讓老饕能享受吮指留香的味蕾。

5個年輕型男王翊、王暄、詹允、梁可勳和張瑋驊，都曾是同學關係，過去也有上班經驗，但幾個人不想過每天上班的生活，於是有創業的想法，加上詹允的家中是開早餐店，讓他們有了開餐飲店的想法。

會選擇台式漢堡「刈包」做為餐飲店的招牌，王翊說，一開始是想做市場區隔，不想賣西式漢堡，後來因小時候常吃媽媽做的「刈包」，於是便從「刈包」著手，幾個人從豬肉的肥瘦比例學起如何挑豬肉，再到客家庄找客家阿嬷的酸菜，最後請媽媽指導如何調製「傳統老滷肉」的做法，於是5個人就這樣開始一圓創業夢。

找到西門街的老宅店面，幾個人討論設計，以吧台及工業風格為主，搭配落地窗的開透性，讓原本老舊的老宅有了新味道，取名「PLAN.B」是因大多數人都把B計劃當做人生第二選擇，但他們把人生第二選擇當成主業，期許創立人生新頁。

掌廚的詹允，因家中開早餐店，早已熟悉廚房生態，不管是炙燒或煎烤、燉煮青醬和泰式辣椒醬，都是由他掌廚，而他們選用的「刈包」外包，更是每個人捏製而成，利用竹炭及牛奶做出的大理石樣式的外包，讓他們的刈包有了特色。

王翊說，除大理石的外包，他們偶而會推出季節限定版，像是情人節會用紅麴做成粉紅色的外包，中秋節則會選用蛋黃做成奶黃外包等，而老滷肉是燉煮4小時以上的滷肉，且是二次燉煮的味道最入味，而老滷肉就是要帶點肥肉，搭配自己炒煮的帶辣客家酸菜和花生粉、香菜，就是口感豐富的傳統台式漢堡。

王翊說，店內的人氣招牌刈包除傳統老滷肉口味，還有結合義大利口味的青醬嫩煎雞腿排口味及韓式泡菜牛五花、泰式嫩炸雞腿排等口味，不僅顛覆大家對傳統刈包的想像，更讓喜歡吃刈包的人多了許多種選擇。

除傳統台式漢堡刈包，店內也提供女性朋友喜愛的舒芙蕾甜點，專門做舒芙蕾的張瑋驊說，舒芙蕾原是法式甜點，後來從日本紅到台灣，有如鬆餅般的口感，吃起來軟嫩香甜，讓人有幸福的滋味，很多人到店內用餐，會點刈包外，也會點個舒芙蕾搭配餐後甜點，絕對讓人有飽足感。

張瑋驊說，他做的舒芙蕾加了檸檬後，打泡而成的蛋白帶有淡淡的檸檬香，讓人不膩口，再以平底鍋煎烤後，吃起來很軟嫩，若搭配炙燒過的香蕉可可，淋上巧克力醬和冰淇淋，讓人很有幸福的甜蜜感，是女性朋友的首選。

王翊說，來店裏的消費者以上班族、學生和鄰近的住家居多，現在客源已較穩定，曾有饕客愛上他們的刈包，幾乎兩、三天就來買，甚至外訂做下午茶點，讓他們感受到傳統台式漢堡「刈包」已逐漸改變現代人吃西式漢堡的習慣，成為饕客新選擇，這也是他們期許的，要將原本的「PLAN.B」成為大家的第一選擇。

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