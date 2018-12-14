元旦新制！ 彰市撤除公園路垃圾收集站 原因是‧‧‧

2018-12-14 20:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕元旦新制看過來！彰化市公園路的定點收運垃圾服務，因為長期以來，丟垃圾民眾常與上班民眾及學生爭道，導致車禍頻傳，彰化市公所宣布，將從明年元旦起撤除公園路的定點垃圾收集站。

彰化市清潔隊長林群富表示，目前彰化市有6個定點垃圾收集站，收集垃圾時間為每天上午6點半到8點半，全年無休，除了公園路站以外，其餘都有劃設垃圾車停放處，但公園路站受限於道路現況，往往垃圾車一停，加上倒垃圾的民眾人車，就佔了一半車道，在上班、上學的交通尖峰時間，與民爭道，民怨四起。

林群富說，考量公園路垃圾收集站鄰近有中興路、南平街與中正路等3處垃圾收集站，民眾改到其它地點並不遠，基於交通安全的人身考量下，決定順應民意，元旦起就撤除公園路垃圾收集站。

為避免民眾明年元旦起多跑一趟，即日起至12月31日為宣導期，而明年元旦起，如果民眾仍然把垃圾丟在公園路的話，一旦查獲將依廢棄物清理法，處以新台幣1200元以上，6000元以下罰鍰。

林群富強調，未來也會再尋找合適地點，作為定點垃圾收集站，方便民眾能夠就近倒垃圾。

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