從19米高七彩獨角獸滑下！ 高雄港藝術動物園明天開fun

2018-12-14 19:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今年高雄築港110年，台灣港務公司及高雄港區土地開發公司明天舉辦「走進高港OPEN Kao Port 1 to 10」，打開棧庫群歡迎民眾「走進高港大遊行」，港邊音樂會不間斷，全球最大「Art-Zoo藝術動物園」氣墊樂園登場。

高雄港因應港埠分級，於1949年納入控管區域，蓬萊商港因而進入70年的「港」與「市」空間隔離，高雄港近年擴建港埠設施，蓬萊商港得以於今年12月卸下港區管制區身分。

高雄港拚觀光，台灣港務公司說，棧貳庫成功吸引人潮，明天也將打開棧庫群，舉辦「走進高港大遊行」活動，由超萌大型人偶領軍，帶領民眾走入蓬萊港區，港邊開唱音樂會邀請農村武裝青年樂團、金曲獎民歌女聲王昭華等演出。

棧伍庫則以藝術高港倉庫市集為概念，打造「棧伍庫港濱潮市集」，邀請人氣美食餐車及原創手作市集，原住民潮流服飾「花生騷」，由Danny's Flower打造「鋼鐵父與女」時尚綠植裝置，用冷光燈管及銀河燈光渲染舊倉庫空間。

第二代Art-Zoo藝術動物園 」則於16日正式登場，與「棧伍庫港濱潮市集」同步開放到明年3月17日，明天下午1點開放排隊，前800名民眾可以免費體驗。

台灣港務公司說，園區以奇幻彩虹為主題，共有15座全新巨型氣墊，遊客可以享受從19公尺高的七彩獨角獸上滑下的樂趣，和大熊先生在15萬顆球的泡泡池裡玩耍，遊走喜馬拉雅山尋找雪怪的蹤跡，拜訪住在黑森林裡的金剛家族等等。

高雄市府觀光局將「2019高雄燈會」移師高雄港2號至10號碼頭，17日晚間7點30分舉辦「高雄燈會亮起來．藝起搖擺暖身秀」戶外音樂會，邀請「藍色狂想SuperBand」、抒情男高音林建吉與「新古典室內樂團」演出。

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