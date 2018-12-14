外來入侵種猖獗 五股、八里「清」蛙大作戰

2018-12-14 19:25

〔記者葉冠妤／新北報導〕快速擴散的外來入侵種「斑腿樹蛙」近幾年在新北市八里、五股區及相鄰地區出沒，對原生生態系及蛙類造成影響，新北市農業局4年多前開始與東華大學副教授楊懿如團隊合作，在觀音山東側與南側進行監測與控制，已逐年降低斑腿樹蛙擴散速度。

農業局指出，「斑腿樹蛙」為中大型蛙類，背部褐色有縱條紋、斑點、X或「又」字型花紋，大腿及股部內側有細碎黃色斑點，與台灣原生種白頷樹蛙（布氏樹蛙）很相似，最大差異是白頷樹蛙的叫聲是響亮的「搭、搭、搭」，斑腿樹蛙是細碎連續的「嗝嗝嗝」或偶爾出現的「嘎嘎」聲。

新北市農業局長李玟表示，每年4月至9月為「斑腿樹蛙」的繁殖期，年產卵次數5次，每次約600顆，比原生種白頷樹蛙產卵2次、每次300顆更具競爭優勢，再加上「斑腿樹蛙」會啃食其他蛙種蝌蚪與蛙卵，威脅原生物種的生存空間。

李玟說，農業局每年進行清蛙計畫，今年在八里挖子尾、鶯歌碧龍宮、五股觀音山等重要監測控制點共移除成蛙約1069隻、卵泡168個，較去年移除成蛙1308隻、卵泡245個，族群已有下降趨勢，呼籲民眾若發現「斑腿樹蛙」蹤跡，可聯絡農業局02-29603456轉3122李先生協助，或參考臉書台灣兩棲類保育志工社團，參考移除相關資訊，一起保護原生物種棲地。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/