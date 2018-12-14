飛機餐廚餘成防疫漏洞？桃機：都在場內焚化爐銷毀

2018-12-14 18:40

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為阻絕非洲豬瘟疫情進入台灣，修正動物傳染病防治條例今日生效，不過仍有民眾擔心從外國入境台灣班機飛機餐廚餘會成為防疫漏洞。對此，桃園機場公司表示，所有入境桃園機場航空器的垃圾都必須送到桃園機場內的焚化爐銷毀，希望民眾安心。

今日有3名旅客搭機從中國入境桃園國際機場時，攜帶豬肉製品遭查獲，遭罰新台幣5萬元與3萬元罰鍰。防檢局與海關雖加強在國境線的防疫工作，卻有民眾擔心飛機上的食品是否會因為處理不當，流入台灣，反而成為防疫漏洞。針對這個疑慮，桃園機場公司維護處長孫宏彬表示，桃園機場二個航廈、免稅店、餐飲業、與所有入境桃園機場航空器所產生的垃圾，都會送往機場內的焚化爐銷毀。

孫宏彬說，桃園機場4號焚化爐的最大的垃圾處理量為60公噸，現在桃園機場每日的垃圾量約30公噸，其中航空器所送出的垃圾量則為10到15公噸，航空器上所產生的垃圾都送往焚化爐銷毀，因此「從航空器垃圾造成疫情漏洞的機率比較低」。

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