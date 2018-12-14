搶救墾丁觀光 屏縣府祭出多元行銷

2018-12-14 17:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕墾丁觀光近年受負面新聞及大環境等因素，影響遊客造訪人數，屏東縣政府因此積極舉辦各項活動，加上交通部觀光局暖冬補助，近來遊客已有回流，明年台灣燈會在屏東舉辦，縣府評估將有更多海內外遊客湧入，縣府已規劃搭配燈會活動推出遊程，吸引遊客在屏東觀光旅遊。

屏縣府交通旅遊處指出，為活絡恆春半島觀光，除了不定期邀集墾丁地區相關業者召開提振墾丁觀光產業的會議，鼓勵推動商家簽署自律公約及主動友善在地環境，消保官也不定期前往輔導稽查，要求業者標價清楚、透明化減少紛爭，打造友善旅遊環境。

縣府同時規劃許多活動吸引人潮，例如，滿州國際衝浪大賽、2018瑯嶠鷹季、落山風藝術季、四重溪溫泉季、半島歌謠祭及即將到來的元旦墾丁龍磐草原迎曙光活動等。以四重溪溫泉季為例，今年縣府在四重溪溫泉公園打造紫色燈海，每晚人潮爆滿，帶動的商機讓當地業者都覺得「很有感」。

此外，縣府主動出擊參加香港、泰國、新加坡等地國際旅展，及高雄、台中、台北旅展大力宣傳恆春半島觀光旅遊，還有安排泰國學生團、伊斯蘭青年交流團、香港旅遊業踩線團、日本近鐵集團教育旅遊踩線及韓國明星棒球隊旅遊體驗踩線，並邀請網紅、部落客來屏東走透透，多元行銷屏東觀光。

交通旅遊處表示，明年台灣燈會在屏東舉辦，縣府為加強民眾對屏東的印象，最新發表邀請網紅黃小玫創作的音樂影片「海與光（我們在屏東見吧！）」，裡面也收錄許多恆春半島的美景，一推出就引起網友熱烈討論；縣府也已規劃十大精選遊程，其中即包含恆春半島景點、各項節慶及特色活動，預估將會掀起一波旅遊熱潮。

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