機器手臂會寫書法了！王羲之、宋徽宗字體都行

2018-12-14 17:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕機器手臂寫書法，你看過嗎？明道大學與台灣大學、中正大學共同合作開發「機器手臂書法」，以人工智慧技術結合書法跨領域相結合，讓機器人也能寫出宋徽宗的「瘦金體」及王羲之的「行書」。

這個名為「機器人寫書法計畫」由三校共同合作，台灣大學機械工程系教授林沛群負責機器手臂部分；中正大學教授江振國則是AI書法資料庫建構；明道大學通識中心主任林俊臣負責書法的書寫技巧及美學。

書法機器人透過人工智慧技術，以機械手臂模擬書法家寫書法動作，並透過拆解不同字體的筆劃而完成書寫。

開發此款機器人耗時約半年左右，過程中曾有機器手臂寫不出完整字體、變成滿紙塗鴉的情況發生，經過上百次的學習調整後，才有現在的成果呈現。

林俊臣表示，會選擇宋徽宗的瘦金體除大眾較熟悉、能接受外，因此字體與現代書寫的楷書標準字較接近，而研發此機器人最重要的是希望它能夠實際運用在生活上，瘦金體跟我們的常用字相似，綜合以上原因才會選擇使用瘦金字體。

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