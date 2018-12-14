日月潭跨年煙火兩地施放 金龍山迎曙光免費接駁開搶

2018-12-14 17:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕2018年即將結束，南投縣今年除了在市區體育場及清境舉辦跨年晚會，日月潭國家風景區管理處也分別在水社、伊達邵兩地舉辦跨年煙火晚會，午夜倒數時，水社、伊達邵還將同步施放480秒煙火，日月潭兩岸呼應迎新年，緊接著在元旦，潭區周邊的金龍山也舉辦迎曙光，欣賞中海拔雲海和日出，不過，免費接駁專車名額有限，預約要快！

日管處說，營造接下來的耶誕與跨年歡樂氣氛，週六、日（15、16日）在潭區水社擺設「蛙寶市集」，宣傳耶誕節，除了耶誕夜在耶穌堂祈福報福音，耶誕節當天也有樂團表演，耶穌堂還會對外開放，讓遊客感受節慶氣氛。

重頭戲跨年、元旦的4天連假，則有「蛙寶市集」登場，販售在地農作、手作產品等等，跨年當天從晚上7點到午夜倒數，在水社的梅荷園、伊達邵碼頭都有表演，今年兩地跨年煙火都長達480秒，在朝霧碼頭、文武廟廣場也能看到，陪伴遊客嗨翻跨年夜。

元旦的金龍山迎曙光，則有水社、伊達邵、魚池市區等3條免費接駁專車路線，但車次只有7班，每班最多乘坐60人，採預約制，屆時憑乘車券上車，即起接受預約，電洽049-2895000，活動詳情可上網查詢。

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