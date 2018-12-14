竹北推廣栽培黑豆雜糧 籲鄉親多採購國產食材

2018-12-14 19:08

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市農會為配合政府大糧倉計畫，今年3月成立雜糧產銷第一班，栽種黑豆、小麥等作物，並與苗栗縣頭份鎮農會合作加工製作醬油等多樣化產品，今天在國產黑豆觀摩會上提供試吃與展售，呼籲鄉親多多採購新鮮又安全的地產食材。

縣府農業處表示，近年經推廣，目前全縣契作黑豆面積約64公頃，比較大宗的分別為竹北市22公頃、新豐28公頃、湖口8公頃、峨眉4公頃等。黑豆的營養價值高，未來縣府和農會將合作通路推廣，種得出來也要買得到，鼓勵大家愛買地產黑豆。

竹北市農會為配合政府大糧倉計畫，3月正式成立雜糧產銷第一班，現有班員13人；其中，黑豆栽培面積約22公頃、小麥10.5公頃。黑豆品種主要為台南3號（青仁黑豆）及台南5號（黃仁黑豆），適合製作醬油。

竹北市農會表示，黑豆為與水稻輪作可改進地力活化土壤，經去年二期作的試作，很適合竹北地區的氣候條件生長，今年度由雜糧產銷班與頭份鎮農會契作約20公頃，每公頃產量大約在2300公斤，契作每公斤43元，是竹北第一年的大面積栽培成果。

為了讓更多市民了解雜糧作物的特色，農會今天在溝貝街農地舉辦示範觀摩會，邀請桃園區農業改良場專家講解黑豆栽培技術與病蟲害防治。現場並提供黑豆酥、黑豆茶及黑豆豆漿等相關產品試吃，以及產銷班出品的黑豆醬油展售。

今年二期作，產銷班於8月20日開始整地、播種黑豆，約2週發芽，生長期約85到120天。栽種黑豆約18公頃的班長何萬欽，原本是水稻的小地主大佃農，他說為響應推廣國產雜糧，今年已投資400多萬元添購農機具等資材。

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