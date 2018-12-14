高市跨年兩大活動 估吸數十萬人潮

2018-12-14 17:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今年大型跨年活動，比照往年共有夢時代與義大2場，夢時代卡司堅強，義大世界煙火秀精彩，業者預估在「韓流」帶動下，外縣市來高雄跨年人數會增加，估計共可吸引數十萬人參加。

「愛‧Sharing 高雄夢時代跨年派對」將於12月31日晚上7點起，在夢時代前的時代大道登場，今天公布當天卡司，由安心亞搭配舞群熱力開場，愷樂、周興哲、阿達、Ozi、曹雅雯、87樂團、黃小琥、八三夭接連開唱，壓軸將由亞洲新天王周湯豪擔任，預計到凌晨0點30分結束。

晚會主持人由浩角翔起合體，搭配國際化代表的Janet、艾力克斯組成，當天來夢時代消費、憑發票不限金額就能領取摸彩券，有機會可獲得iphone手機、華航高雄出發亞洲線來回機票，現場並準備1萬5千份統一麵包或統一科學麵，憑發票領取。

高雄市新聞局指出，為服務觀眾，新聞局「高雄款」臉書、民視新聞台、四季線上影視、YouTube、Hit fm90.1高屏廣播電台，從當晚7點起全程轉播。

不過，夢時代跨年晚會比照往年，不施放煙火，想看跨年煙火秀的民眾，可到義大世界欣賞長達999秒的「3D藝術跨年煙火秀」，今年特別打造全台獨家的矩陣煙火，精彩可期。

義大世界表示，從2015年底起，已不再舉辦跨年晚會，只有煙火秀。提醒民眾欣賞煙火可往義守大學校園內前進，統整近年義守大學最夯的六大觀賞點，包括綜合教學大樓前的百階梯、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、 大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前最受歡迎，每年人潮也最多。

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