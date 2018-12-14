眷村文資「解編拆除」？ 屏縣文化處：外界誤解

2018-12-14 18:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近日屏東縣文史界關切屏市崇仁新村、得勝新村等歷史建築部份解編的消息，縣府文化處今天（14日）重申，文資審議程序尚未完成，並無外界所誤解的「解編拆除」，對於縣內歷史建築的保存，縣府絕對是以最嚴謹的方式處理。

屏東市勝利、崇仁、得勝新村有近200棟日治時期的空軍眷舍，被登錄為歷史建築，其中包括去年才登錄的崇仁新村空翔區31棟、得勝新村17棟等48棟眷舍。

針對最近傳出縣府召開文資審議要將部分建築提出解編，文化處長吳明榮指出，依文資法規定指定或登錄為歷史建築後，縣府便開始啟動研究調查修復再利用計畫，委託專業機構根據每一棟歷史建築的損壞程度、屋況、價值，進行嚴密的評估認定，接著才決定後續如何進行空間調整。

依文資法第一階段先進行全區公告，是因考量先搶救、保留提報審議登錄，接續針對文化價值、公共結構安全、公共設施需求等，提請文資審議委員會進行空間檢討，做第二次修正審議。依文資法第17條及第18條規定，古蹟與歷史建築只有在滅失、減損時才會廢止文化資產身分，或是變更其類別。

吳明榮說，有關崇仁、得勝新村部份眷舍，尚在審議程序中，一切皆依法執行，不會違反文化資產保護的精神，縣府將尊重審議委員會決議，共同為守護文資盡最大努力。

吳明榮強調，縣府近年來極力爭取各項文化資產的保存，搶救歷史意義與存在價值的建築景觀，不僅是屏東市勝利、崇仁眷舍，東港共和新村也保留41棟建物，縣府向來以嚴謹審慎的方式保存歷史建築，也期待這些歷史建築修復活化後，能夠再現風華，成為城市裡的文化亮點。

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