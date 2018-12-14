化生命苦難為創作養分！單親低收新台灣之女 錄取台大中文系

2018-12-14 18:22

〔記者張軒哲／台中報導〕單親低收新台灣之女靠寫作翻身！大甲高中王曉珍來自低收入戶農家，父親飽受憂鬱症之苦，長期在家休養，全家依賴來自印尼的母親在鐵工廠打工苦撐，2年前父親病逝，一家三口相依為命。曉珍將只會寫自己名字的母親為家庭奉獻的故事寫成散文，榮獲台中文學獎青少年散文第一名，也透過甫放榜的「希望入學」計畫錄取台大中文系，同時透過特殊選材錄取成大不分系，讓一路看她刻苦向上的師長感動萬分，期盼她持續創作，成為文壇新星。

王曉珍的母親遠從印尼蘇門答臘嫁到台中市外埔農村，雖然是印尼華僑，但她不識中文字，只會寫自己名字，多年來，王母在鐵捲門工廠做粗工，假日還賣菜打零工，體貼懂事的曉珍都看在眼裡。她從小就常到母親工作的地方寫作業、陪著母親一起下班，即使從未補習，她跟就讀大甲高工的弟弟課業都維持中上，曉珍原本可錄取分數較高的豐原高中，但為了省車錢，就近讀大甲高中。

王曉珍寫作天賦優異，今年拿到台中文學獎青少年散文第一名，也曾獲中台灣聯合文學獎第二名。曉珍說，從小就愛寫作，因為家境困窘，沒補習或上才藝班，只能透過圖書館借閱文學書籍，最喜歡作家郝譽翔的散文，能考上台大中文系當郝譽翔學妹，與有榮焉。

王曉珍將對母親的不捨化作款款文字，以作品〈還在〉獲得今年的台中文學獎青少年散文組第一名，細膩文筆感動評審。國文科教師張雅芳本身也寫作，她啟蒙王曉珍寫作，也希望她能在文壇發光。

導師黃之盈說，曉珍家境困苦，只能從學校獲得學習資源，她省下餐費，跟同學品嘗星巴克買一送一的星冰樂，是她生活的小確幸。大甲高中蕭建華校長說，曉珍在校表現優秀，她同時透過特殊選材錄取成大不分系，但考量台北生活費較高，也可能捨台大就讀成大。

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