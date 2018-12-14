我們都是明星！ 2019台南跨年晚會有「特別咖」…

2018-12-14 17:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 不放煙火、不砸大錢，最屬於台南的跨年晚會是什麼？2019台南心時代跨年晚會，端出演藝卡司之外，相對於「北漂」，還邀請逆流回到台南安居樂業的「洄南」青年小市民一起上台倒數，大聲說出「我們都是明星」。

例如「兵擊聯盟」創辦人劉鎮宇，用真功夫製作假兵器，發展興趣為副業；「志佳園」主人吳明哲，主力農產為鹽地蕃茄，致力於安全高品質精緻農業，也結合在地青農共組「共耕團」；永康區『大埔有機農場』新農人許復堡是台大高材生，學的是機械卻因緣際會成為新農人；還有來自不同國家卻選擇在台南定居的大洞敦史、Robert Dawson、Damien Trezise等人，分享台南生活，用「心」與大家博感情跨年。

這次晚會倒數前的演唱，有蕭煌奇之外，玖壹壹更是首度到台南參與跨年壓軸演出。演藝卡司則包括年輕人喜愛的茄子蛋、宇宙人、吳汶芳，療癒系歌手蔡旻佑、曾沛慈，金曲歌王謝銘祐、張艾莉、翁立友，此外還有甜心女神愷樂、在地台式搖滾教主大支、陽光男孩大賀兄弟等接連開唱。

跨年晚會將在12月31日晚上6點於高鐵台南站前廣場熱鬧展開，主持陣容包括小鐘、莎莎、郭彥均、李懿。

市府新聞處表示，台南是個綜合許多文化的城市，集結各種台南特色，在2019的跨年晚會，綜合文青氣息藝術型、慢步調生活的療癒型，以及感受在地人情味的台式嘻哈及最具人氣新生代歌手等，襯托出最屬於台南的一場跨年晚會。

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