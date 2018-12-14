求職者要求「蓋個章」想領失業給付 店家拒絕引熱議

2018-12-14 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在網路上抱怨，表示近日有個應徵者前來應徵時，要求該單位只要蓋店章，不錄取他，就能讓他向政府申請失業給付。網友質疑，「為什麼要這樣糟蹋政府的美意？」

臉書社團「爆怨公社」上有網友分享面試應徵者的經驗，說明有位應徵者帶了履歷前來應徵，卻只要求店家蓋上店章就好。該名網友疑惑，「履歷我都沒看蓋什麼章？」應徵者直言沒有要應徵，只求店家蓋章後好讓他領失業給付。最後店家拒絕他的要求，不認同應徵者「為了一個幾千元的補助寧願不工作」的心態。

該名網友表示，「現在缺工作來應徵的人員心理到底在想什麼，為什麼要這樣糟蹋政府的美意？」引起熱烈迴響，不少人支持店家別姑息「這種爛米蟲」、「浪費資源的人絕不姑息」。不過也有部分網友點出一般人對失業給付的錯誤觀念，包括求職時媒合失敗，是勞資雙方都能提出不適任要求，現在證明文件也無須店章核可，而申請者所請領的失業給付，是他過去繳的就業保險資源，並無濫用社會補助等等。

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