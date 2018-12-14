醫病》男大生愛籃球 3度斷十字韌帶幸接回

2018-12-14 20:49

［記者黃旭磊／高雄報導］男大生愛打籃球，膝蓋十字韌帶斷裂後仍繼續奔馳，3度扭斷韌帶並損及半月板，幸經關節鏡微創手術復原。

患者從國中起熱愛籃球，今年3度打球聽到膝蓋「啪」聲，跌地痛到站不起來，就醫後僅做復健，簡單冰敷及穿護具又上場飆球，未料右膝韌帶再次斷裂，經核磁共振（MRI）掃描發現損及半月板，送往活力得中山脊椎外科醫院救治。

骨科醫師廖志祥今天（14日）表示，若接受傳統手術，需打開關節腔，傷口長約8-10公分，破壞組織多且易引發沾黏後遺症，建議接受關節鏡微創手術，切開3個小傷口，其中2個為0.5公分，另一僅2.5公分縮小破壞範圍。

院方表示，球友當下疼痛隔天膝蓋腫，多為半月板破損徵兆，而歐美研究有1/4患者年齡超過50歲，不只大學生，中老年人關節退化也易破損。

醫療團隊數小時內完成麻醉及手術，患者當天下床走路並，之後進行2個多月肌力訓練，加強股四頭肌肌力和本體運動，讓膝蓋穩定，本週重新上場打球。

患者建議，以自身慘痛經驗提醒球友，健康才能享受打球樂趣，韌帶受傷後千萬別逞強，擴大損傷得不償失。

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