孕婦、兒童友善車位設置比率 台中市居全台之冠

2018-12-14 17:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕乘載孕婦及幼兒常因停車問題煩惱嗎？交通部要求公共場所應設置孕婦及育有6歲以下兒童之停車位，今公布全台設置情形，以台中市設置比例最高，但仍存在未達標縣市包含新北市、新竹市、新竹縣、屏東縣等。交通部提醒，明天前未設置完成又未如期改善者，最高可罰5萬，同時也呼籲無證者勿占用，過了宣導期後將可處最高1200元罰鍰。

交通部路政司指出，依照兒童及少年福利與權益保障法第33-1條及90-2條，公共停車場應保留2%之汽車停車位，作為孕婦及育有6歲以下兒童停車位。當停車位總數1至24個不在此限，總數達25至49個時，至少應設置1個，依此類推。

在設置場所部分，路政司說，包含提供民眾申辦業務或服務之政府機關及公營事業；鐵路車站、航空站及捷運交會轉乘站；營業場所總樓地板面積1萬平方公尺以上之百貨公司及零售式量販店；設有兒科病房或產科病房之區域級以上醫院；觀光遊樂業園區等等。

根據交通部資料，全台各縣市應設置2014處共7111格，目前已有1980處完成設置，總格數為8528格，完成比率達98%，多數縣市設置比率已高於法令規定。其中台中市不只應設置場所都已完成設置，設置比例也是全台最高，達到234%，至於新北市則仍缺3.1%、新竹市仍缺7.4%、新竹縣仍缺4.1%、屏東縣仍缺8.9%。

路政司說，此種車位至明天應該設置完成，後天之後仍未設置，地方交通主管機關可以命其限期改善，屆期若未改善者，可處1萬至5萬之罰鍰。至於停用此種車位者，須乘載孕婦或6歲以下兒童，並將車位識別證置於車前擋風玻璃明顯處，否則經過宣導期後，明年6月29日起將可開罰600至1200元罰鍰。

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