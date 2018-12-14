暖暖東勢坑要設加壓站了 春節就有自來水可用

2018-12-14 17:26

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市暖暖區東勢坑、暖東峽谷地區，至今有約150戶仍無自來水可用，居民長期飲用山泉水，旱季枯水期飽受缺水之苦，立委蔡適應服務處協調自來水公司，在暖東里民活動中心旁設置加壓站供應自來水，今天開會協調用地相關問題，預計明年農曆年前，就能一圓地方民眾想要飲用自來水的夢想。

當地暖東里長林嘉萬指出，很多東勢坑居民沒有自來水可用，等自來水接管等了一輩子，尤其近幾年旱澇愈趨明顯，飲水靠山泉水很不穩定，今年總算有所進展，希望相關單位加速來協助。

蔡適應服務處主任林明智說，東勢坑、暖東峽谷的自來水接管工程正在進行中，水公司將在暖東里民活動中心旁設置加壓站，部分用地屬國有財產署，或位於林務局保安林地，還有未編定的土地，今天邀請相關單位來協調，調整撥用及使用範圍。

討論後相關土地撥用程序預計20天內完成，水公司工程約1個月，預計明年農曆年前，東勢坑、暖東峽谷居民家中就能有自來水可用。居民聞訊開心地，想趕快擺脫「好山好水、缺自來水」的遺憾。

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