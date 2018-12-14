生化攻擊？疑中國豬肉腸包裹被丟包金門動物醫院門口

2018-12-14 16:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國的非洲豬瘟疫情越趨嚴重，台灣政府防疫作為也提高到國安層級，調高違法攜帶疫區豬肉來台的罰鍰，防疫局也不斷提醒，豬隻一旦染病，將百分之百發病，但是竟有人將裝有疑似中國豬肉腸的包裹丟棄在金門動物醫院門口，院方表示，已將物品送往防疫單位檢驗，呼籲民眾收到不要隨意丟棄，千萬別丟廚餘桶，請通知防疫單位處理。

金門動物醫院今天下午在臉書發文表示，今天中午休息的時候，醫院門口突然出現一個紙箱，原本以為是被丟棄的動物，可是拿起來重量卻很輕，由於紙箱密封，快遞封條完整沒有被拆封過，上面的寄件地址為「大陸五緣灣」，決定打電話報警請警方處理。

文中指出，排除掉爆裂物的可能性後打開箱子，除了一個捕鼠籠外，竟然看到豬肉條出現在大家面前，二話不說趕快麻煩警察立刻將這條狀物送到防疫單位處理，並追查這包裹的來源。

染有非洲豬瘟的豬肉一旦被當作廚餘餵食豬隻，豬隻也將染病，院方表示，姑且不論這包裹是怎麼來的，拜託大家注意、記得，如果有收到這種條狀物或任何的豬肉製品，千萬、千萬、千萬別丟了，也別丟到廚餘桶，拜託請通知防疫單位處理，因為，萬一這裡面有非洲豬瘟病毒，一丟擴散就慘了。

防檢局各分局聯絡資訊請查詢防檢局網站，或直接聯繫防檢局各分局動物檢疫課，基隆分局（02-24247342‬），新竹分局（03-3982431‬），臺中分局（‭04-22853419‬），高雄分局（‭07-9720509‬）。

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